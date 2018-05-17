В Сумах гражданину Израиля вынесли приговор за убийство

Преступление было совершено шесть лет назад, а мотивом убийства стала месть

В Сумах к 12 годам лишения свободы был приговорен 30-летний гражданин Израиля, который шесть лет назад совершил убийство в этом городе. Как сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Наталья Науменко, вердикт в отношении убийцы 47-летней женщины был вынесен Ковпаковским районным судом 14 мая.

"Приговор суда прокуратура получила вечером 16 мая", – сообщила она, добавив, что осужденный родился во Львове, а затем выехал на постоянное место жительства в Израиль, где в мае 2012 года познакомился с сумчанином, приехавшим туда на заработки.

Мужчины якобы вместе планировали начать бизнес, однако через месяц сумчанин вернулся в Украину. По его словам, после этого знакомый ему звонил и предлагал встретиться, поскольку планировал приехать в Украину.

"Сумчанин отказался и больше на звонки обвиняемого не отвечал. А уже 28 июня 2012 года мужчина обнаружил свою мать в квартире без признаков жизни. Согласно заключению экспертов, на теле 47-летней женщины насчитано более 20 ножевых ранений", – говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе следствия, в день убийства злоумышленник вместе со своей знакомой приехали в Сумы. По словам женщины, мужчина объяснил ей что приехал в Сумы приехал к знакомому, который задолжал ему большую сумму денег. В тот же день злоумышленник вместе с женщиной пришел в дом своего знакомого, убил его мать, и уже на следующий день вернулся в Израиль.

"Итак, из мести сыну мать поплатилась жизнью. По результатам собранных доказательств гражданин Израиля 8 августа 2012 года был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Только 28 декабря 2015 года он был задержан в Берлине. Прокуратура безотлагательно направила в Германию все необходимые документы для экстрадиции задержанного в Украину. Уже 13 мая 2016 года был доставлен в Сумской СИЗО", – сообщила Науменко.

По ее словам, обвиняемый категорически отказался признавать свою вину и утверждал, что сумчанин задолжал ему 70 тысяч долларов.

"Тем не менее, прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 30-летнего гражданина Израиля, который из мести знакомому лишил жизни его мать. По приговору суда обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве 47-летней женщины и приговорен к 12 годам лишения свободы. Обвиняемый, который сейчас содержится в Сумском СИЗО, готовится подавать апелляцию на решение суда", – сообщила пресс-секретарь.

Науменко также отметила, что общий так называемый "бизнес", который планировали начать фигуранты дела, заключался в отправке украинских девушек на работу в Израиль.

Напомним, ранее в Одесской области полицейские сумели раскрыть убийство мужчины, тело которого со следами насильственной смерти и связанными ногами было обнаружено в одном водоемов, где оно продлежало несколько месяцев.

Напомним, в патрульной полиции сообщили о необычном случае, который произошел в столице. 13-летний мальчик вызвал полицию, чтобы спасти младшего брата от издевательств отца.

А в столице мужчина избил 40-летнюю местную жительницу, с которым она познакомилась в кафе. Он провожал ее домой, и в парке набросился на женщину с кулаками, отнял деньги и мобильный телефон, а потом убежал.