Житель Львова до смерти избил свою пожилую мать

Сегодня, 05:11

От полученных травм 90-летняя женщина умерла в больнице

Сын жестоко избил родную мать. Фото: bryansk.glavny.tv
Сын жестоко избил родную мать. Фото: bryansk.glavny.tv

В полицию поступило сообщение от работников одной из львовских больниц, что на "скорой" ним доставили 90-летнюю львовянку, у которой диагностировали "тяжелые множественные травмы". Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь пациентке не удалось.

"Как установили правоохранители, телесные повреждения женщине дома нанес ее 63-летний сын. Злоумышленник задержан в порядке, вскоре суд изберет для него меру пресечения", – сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данному факту открыто уголовное производство (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, не так давно на  Закарпатье полицейские раскрыли жуткое убийство 42-летней жительницы города Хуст. Родную мать убили ее дети, после этого завернули тело в покрывало и почти три километра несли к реке на окраине города.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области сын до смерти избил родного отца.64-летний мужчина скончался на второй день после "драки".

Также мы писали, что в городе Перечин Закарпатской области 43-летняя женщина погибла от рук собственного сына-подростка. Причиной трагедии стала обычная семейная ссора между двумя кровными родственниками.
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"Сегодня"

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