В Сумах копы "накрыли" нарколабораторию

Амфетамин изготавливали в одной из квартир города















В Сумах правоохранители разоблачили нарколабораторию и задержали ее "работников". Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Амфетамин изготавливали в одной из квартир города. Лабораторию обустроили трое местных жителей: организатор, лаборант и реализатор. Организатор оказался ранее судимым за угоны авто и имеет в своем прошлом немалый криминальный опыт. Относительно реализатора сейчас продолжается судебное разбирательство по обвинению в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропов. Лаборант же попал в поле зрения правоохранителей впервые. Все трое – задержаны, и сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время обысков в домах и гаражах преступников копы нашли около 50 граммов порошкообразного вещества, внешне похожего на амфетамин, средства для изготовления и употребления наркотиков и психотропов, деньги и предмет, похожий на пистолет.

"Следователи квалифицировали действия подозреваемых в соответствии ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчинам грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Напомним, не так давно в Днепропетровской области полицейские задержали организатора незаконного бизнеса: в двух квартирах и гараже мужчина устроил нарколабораторию и производил запрещенные вещества, а позже продавал их.

Кроме того, ранее в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Сумах копы "накрыли" нарколабораторию". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"