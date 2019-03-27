В Сумах пьяный водитель пытался скрыться от патрульных на скорости 200 км/ч
Экипаж заметил нарушителя на площади Покровской и начал преследовать
В Сумах патрульная полиция составила два админпротокола на водителя-иностранца, который в состоянии алкогольного опьянения устроил скоростные гонки с патрулем.
Как сообщили в полиции, во время патрулирования поступило сообщение о нетрезвом мужчине за рулем Chevrolet Malibu.
Экипаж заметил нарушителя на площади Покровской и начал преследовать. Увидев патрульных, водитель резко увеличил скорость и поехал в направлении улицы Ильинской.
"Скорость данного транспортного средства составляла около 200 км/ч, что создавало опасность всем участникам дорожного движения", – рассказала инспектор 1-й роты УПП в Сумской области Алина Литовцева.
По словам патрульных, мужчина остановил иномарку на улице Ярослава Мудрого и попытался скрыться от полицейских пешком. Мужчину оперативно задержали.
Им оказался 32-летний иностранец, у которого ранее отобрали водительское удостоверение за управление в нетрезвом состоянии.
Нарушитель ПДД имел явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался.
Инспекторы составили на него админпротоколы по ч. 2 ст. 130 (повторное в течение года нарушение – отказ лица, управляющего транспортным средством от прохождения освидетельствования на состояние опьянения) КоАП и ч.4 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП, а также отстранили его от управления автомобилем.
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