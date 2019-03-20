В Запорожье задержали пьяного угонщика легковушки

Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества

Запорожские копы задержали пьяного угонщика. Фото: Нацполиция

В Запорожье задержали пьяного угонщика легковушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/21d/b75/5c921db75ac28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/21d/b75/5c921db75ac28.jpg 2019-03-20T13:08:00+02:00 Запорожье Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества

В Запорожье полицейские задержали пьяного водителя на угнанном автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, 19 марта, около 22:40, патрульные заметили на плотине ДнепроГЭСа автомобиль ВАЗ-2103 с выключенными фарами. На требование остановиться водитель не отреагировал.

Полицейские устроили погоню за нарушителем и смогли остановить автомобиль на улице Рекордной. Как выяснилось, водитель легковушки был пьян, к тому же не имел документов на машину. На место происшествия вызвали следователей.

Оказалось, что злоумышленник накануне угнал этот автомобиль на улице Сергея Синенко. По факту происшествия открыты уголовные производства. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.

А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка.

Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киевм-мЧоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.

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