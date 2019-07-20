В Сумской области мужчина до смерти забил пенсионерку

В результате "спора" женщина погибла от серьезных побоев

Фото: Александр Яремчук

В одном из сел Шосткинского района Сумской области 40-летний мужчина, поссорившись с пенсионеркой, начал кулаками и палками доказывать ей свою "правоту". От полученных травм женщина умерла.

О смертельном случае копам сообщил глава сельсовета, и на место сразу выехала следственно-оперативная группа. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, копы задержали подозреваемого.

"Умершей пенсионерке было 64 года. О том, что перед смертью ее сильно избили, свидетельствовали множественные синяки на ее теле. По предварительным выводам специалистов, причиной ее гибели стали разрывы внутренних органов", – заявил Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции.

Полицейские опросили 40-летнего племянника умершей, который жил с ней в одном доме. Тот признался, что тетка умерла после его побоев.

Выяснилось, что накануне он поссорился с женщиной и избил ее – сначала руками, а потом палкой. После этого ушел из дома, а когда через некоторое время вернулся – обнаружил ее умершей.

Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. По факту происшествия открыто уголовное производство по статье "умышленные тяжкие телесные повреждения", ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской.

Кроме этого, в Днепропетровской области обнаружили тело женщины, которая исчезла в начале июня – ее труп нашли на дне водоема. Подозреваемым в совершении преступления оказался сожитель погибшей, который ранее уже был судим.

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