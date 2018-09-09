В Сумской области разоблачили юного киберпреступника

Сегодня, 09:51

После сбыта вредоносного программного обеспечения другим лицам, хакер получал оплату на электронный кошелек

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Сумской области киберполиция задержала 19-летнего жителя Кривого Рога, который самостоятельно создал и распространял вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Злоумышленник создал вредоносное программное обеспечение, которое, попадая в компьютер пострадавшего, похищало пароли и логины интернет-банкинга и аккаунтов в социальных сетях. Кроме того, разработанная хакером программа предоставляла доступ к веб-камерам пораженного компьютера, в результате чего злоумышленники могли следить за владельцем техники", – говорится в сообщении.

Как удалось выяснить правоохранителям, после сбыта вредоносного программного обеспечения другим лицам, хакер получал оплату на электронный кошелек.

Кроме того, в его доме полицейские обнаружили поддельные удостоверения сотрудника МВД и ребенка-сироты, а также переделанный пистолет без разрешительных документов.

В ведомстве сообщили, что сейчас продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.

Ранее полицейский из чешского города Брно Лукаш Лазецкий отказался от взятки в размере 17 млн долларов, которую ему предложил хакер за возвращение диска с биткоинами. Полиция считает хакера Кржистку одним из наиболее в Чехии. Ранее он уже был осужден на четыре года заключения за взлом банковских счетов и кражу финансовой информации.

Также 15-летний хакер взломал криптокошелек создателя антивируса McAfee и установил на него игру DOOM. Ранее известный криптоветеран Джон Макафи заявил, что готов заплатить $100 тысяч тому, кто сможет это сделать. Тогда некоторые пользователи Twitter отметили, что если Макафи так уверен в силе Bitfi, почему предложил такую сравнительно низкую награду. После таких заявлений размер вознаграждения вырос до $250 тысяч.
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