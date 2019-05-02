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В Сумской области руководство больницы подозревают в хищении средств

2 мая, 10:08

В медучреждении, несмотря на выделенные на это деньги, нет надлежащего ремонта


В Лебедине Сумской области разгорелся скандал – община и чиновники подозревают руководство местной районной больницы в хищении средств. Говорят, бюджет медучреждения почти равен бюджету всего города, а в здании медучреждения до сих пор нет надлежащего ремонта. Как это объясняют в больнице – узнавали журналисты "Сегодня".

Для этого наши корреспонденты приехали в больницу. Тут царит угнетающая атмосфера: обшарпанные стены, поломанная мебель, а приема врача пациенты ждут среди кучи строительных материалов и пыли.

Руководство больницы уверяет, что неудобства временные, ведь ремонт в заведении только начали. На данный момент уже обновили кабинет исполняющей обязанности заведующей поликлиники, а в самом же отделении заменили лишь несколько окон и двери в кабинетах. На остальные работы, говорят, деньги уже не хватает.

Почему средств не хватает, не понимают в местной мэрии. По словам главы города, бюджет больницы составил 61 миллион гривен, когда бюджет города в 2018 году был 67 миллионов. Чиновники объясняют, что в прошлом году из городского бюджета Лебединская районная больница получила около 45 миллионов гривен. На что именно их потратили – местная община требует отчитаться главного врача заведения, но на их вопросы никто не отвечает. Поэтому Лебединская община будет добиваться проведения аудита районной больницы.

Напомним, не так давно в Николаеве в детской инфекционной больнице провели срочную эвакуацию из-того, что здание внезапно начало трещать по швам.

Кроме того, не так давно в Кривом Роге горел детский сад: малышей успели эвакуировать.

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Тег ремонт, скандал, больница, хищение, сумская область, лебедин

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