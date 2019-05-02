В Сумской области руководство больницы подозревают в хищении средств

В медучреждении, несмотря на выделенные на это деньги, нет надлежащего ремонта





Для этого наши корреспонденты приехали в больницу. Тут царит угнетающая атмосфера: обшарпанные стены, поломанная мебель, а приема врача пациенты ждут среди кучи строительных материалов и пыли.

Руководство больницы уверяет, что неудобства временные, ведь ремонт в заведении только начали. На данный момент уже обновили кабинет исполняющей обязанности заведующей поликлиники, а в самом же отделении заменили лишь несколько окон и двери в кабинетах. На остальные работы, говорят, деньги уже не хватает.

Почему средств не хватает, не понимают в местной мэрии. По словам главы города, бюджет больницы составил 61 миллион гривен, когда бюджет города в 2018 году был 67 миллионов. Чиновники объясняют, что в прошлом году из городского бюджета Лебединская районная больница получила около 45 миллионов гривен. На что именно их потратили – местная община требует отчитаться главного врача заведения, но на их вопросы никто не отвечает. Поэтому Лебединская община будет добиваться проведения аудита районной больницы.

Напомним, не так давно в Николаеве в детской инфекционной больнице провели срочную эвакуацию из-того, что здание внезапно начало трещать по швам.

Кроме того, не так давно в Кривом Роге горел детский сад: малышей успели эвакуировать.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Сумской области руководство больницы подозревают в хищении средств". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"