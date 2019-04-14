В Ужгороде произошло тройное ДТП: пострадали пять человек, среди них дети
Peugeot нарушил ПДД при повороте и на встречной полосе столкнулся с ВАЗом. При этом в "француза" въехал Daewoo
Пять человек, в том числе двое малолетних, пострадали в результате ДТП в Ужгороде на улице Берчени, которое произошло накануне, 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Закарпатской области.
"Автомобиль Peugeot под управлением 41-летнего жителя областного центра, двигаясь по улице Берчени, не соблюдая ПДД, совершил поворот на улицу Стрельничную, где на встречной полосе столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2104", за рулем которого находился 52-летний житель Ужгорода. Кроме того, в ДТП попал автомобиль Daewoo под управлением 27-летнего жителя города Перечин, который двигался вслед за Peugeot", - говорится в сообщении.
Фото: zk.npu.gov.ua
В результате ДТП в городскую больницу с травмами доставили водителя Peugeot и его троих пассажиров, в том числе двух малолетних, а также водителя "ВАЗ 2104". Водителей опросили, а транспортные средства отправили на спецплощадку.
Открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими).
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