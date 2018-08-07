В Виннице фура с арбузами врезалась в припаркованные грузовики: погиб иностранец

Пассажир одного из грузовиков погиб на месте аварии

В Виннице на Немировском шоссе около четырех часов утра фура, которая перевозила арбузы, врезалась в припаркованные грузовики. В результате ДТП погиб пассажир одного из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Предварительно установлено, 42-летний житель Литинского района, не справился с управлением грузовика "Daf", загруженного арбузами, и допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем "Daf". Тот, в свою очередь, столкнулся с грузовиком "Renault", стоявшим впереди", – говорится в сообщении.

В результате аварии пассажир автомобиля "Daf", 48-летний гражданин Грузии, от полученных телесных травм погиб на месте. На данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, проводит первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства ДТП.

"Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также мы писали об украинских городах-рекордсменах по количеству ДТП.

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