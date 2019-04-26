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В Виннице на взятке погорел чиновник Гоструда

Сегодня, 13:18

Инспектора задержали во время получения первой части взятки

Фото: СБУ
Фото: СБУ.

В Виннице сотрудники СБУ разоблачили и задержали на взятке главного государственного инспектора отдела надзора на строительстве, котлонадзоре на транспорте и связи Управления Гоструда в Винницкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник требовал у местного предпринимателя 40 тысяч гривен. За эти деньги он обещал выдать ему разрешения на выполнение работ повышенной опасности. Инспектора задержали в областном центре при получении первой части взятки в размере 10 тысяч гривен.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия для установления обстоятельств дела", – рассказали в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, Винница, СБУ, инспектор, задержание, чиновник, Гоструда

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