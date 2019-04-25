Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

На взятке попался юрист Полтавской райадминистрации

Сегодня, 13:40

Успел получить шесть тысяч гривен

Задержание взяточника из Полтавской РГА. Фото: СБУ
Задержание взяточника из Полтавской РГА. Фото: СБУ.

Сегодня в Полтаве работники СБУ совместно с сотрудниками областной прокуратуры задержали юрисконсульта аппарата Полтавской райгосадминистрации Александра Третьяка при получении взятки в 6 тысяч гривен.

Об этом сообщает Poltavske.TV со ссылкой на пресс-секретаря управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Алексей Cкрильника. Подробности операции не приводятся.

Как сообщалось, в Полтавской области на взятке в 30 тысяч гривен попался сотрудник полиции.

Кроме того, в Полтаве за вымогательство и получение неправомерной выгоды следователями территориального управления Государственного бюро расследований был задержан военнослужащий Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы и его сообщник – бывший военнослужащий ГПСУ.

В Кобеляцком районе Полтавской области были задержаны двое полицейских оперов, которые вымогали у местного жителя 10 тысяч гривен за не привлечение к уголовной ответственности.

Также на взятке в 20 тысяч долларов попался чиновник Полтавского филиала предприятия "Укринтеравтосервис".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взятка, СБУ, Полтава, рга, юрист

Вы сейчас просматриваете новость " На взятке попался юрист Полтавской райадминистрации". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области поймали на взятке чиновника РГА и сельского председателя

Сегодня, 10:46

Чиновники требовали 5тысяч долларов неправомерной выгоды

СБУ накрыла банду вымогателей, которую возглавлял бывший разведчик Нацгвардии

Сегодня, 03:59

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленниками 5 тысяч долларов у жительницы Запорожья

Начальник отдела ГФС в Киевской области задержан на взятке

Сегодня, 02:01

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет

В Луганской области таможенник погорел на взятке

Вчера, 19:20

Правоохранители задержали нарушителя во время получения денег

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Умерла актриса Ирина Цывина – вдова Евгения Евстигнеева

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

В России отреагировали на непризнание США аннексии Крыма

Цибульская показала, какой красоткой была в подростковом возрасте

Профессор доказал, что люди живут в матрице

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Растягивающиеся садовые шланги XHOSE по самой горячей цене🔥

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Показала легкомысленность русских девушек: эксперимент Медведевой

Умерла звезда сериала "Кадетство"

Украинцам разрешили не платить за коммуналку