На взятке попался юрист Полтавской райадминистрации
Успел получить шесть тысяч гривен
Сегодня в Полтаве работники СБУ совместно с сотрудниками областной прокуратуры задержали юрисконсульта аппарата Полтавской райгосадминистрации Александра Третьяка при получении взятки в 6 тысяч гривен.
Об этом сообщает Poltavske.TV со ссылкой на пресс-секретаря управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Алексей Cкрильника. Подробности операции не приводятся.
Как сообщалось, в Полтавской области на взятке в 30 тысяч гривен попался сотрудник полиции.
Кроме того, в Полтаве за вымогательство и получение неправомерной выгоды следователями территориального управления Государственного бюро расследований был задержан военнослужащий Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы и его сообщник – бывший военнослужащий ГПСУ.
В Кобеляцком районе Полтавской области были задержаны двое полицейских оперов, которые вымогали у местного жителя 10 тысяч гривен за не привлечение к уголовной ответственности.
Также на взятке в 20 тысяч долларов попался чиновник Полтавского филиала предприятия "Укринтеравтосервис".
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