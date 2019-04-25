На взятке попался юрист Полтавской райадминистрации

Успел получить шесть тысяч гривен

Задержание взяточника из Полтавской РГА. Фото: СБУ.

Сегодня в Полтаве работники СБУ совместно с сотрудниками областной прокуратуры задержали юрисконсульта аппарата Полтавской райгосадминистрации Александра Третьяка при получении взятки в 6 тысяч гривен.

Об этом сообщает Poltavske.TV со ссылкой на пресс-секретаря управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Алексей Cкрильника. Подробности операции не приводятся.

Как сообщалось, в Полтавской области на взятке в 30 тысяч гривен попался сотрудник полиции.

Кроме того, в Полтаве за вымогательство и получение неправомерной выгоды следователями территориального управления Государственного бюро расследований был задержан военнослужащий Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы и его сообщник – бывший военнослужащий ГПСУ.

В Кобеляцком районе Полтавской области были задержаны двое полицейских оперов, которые вымогали у местного жителя 10 тысяч гривен за не привлечение к уголовной ответственности.

Также на взятке в 20 тысяч долларов попался чиновник Полтавского филиала предприятия "Укринтеравтосервис".

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