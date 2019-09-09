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В Виннице открыли стелу, посвященную погибшим медикам на Донбассе – фото

9 сентября, 12:13

Жители Винницы, родные и коллеги-медики почтили память погибших

В Виннице на территории медицинского колледжа возле знака погибших медиков открыли мультимедийную стелу памяти. Об этом сообщила Вінниця.info.

Как написали в ведомстве, на интерактивной стеле в слайдах изображены фотографии и фамилии врачей, медсестер и волонтеров, погибших на Донбассе.

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В день открытия возле памятного знака родные и коллеги-медики провели совместную молитву за души павших героев и возложили цветы.

Почтить память коллег пришли также профессора и доктора медицинских наук.

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Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, ранее в Переяславе-Хмельницком открыли памятник погибшим на Донбассе.

Кроме этого, в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке. Данный монумент установлен в сквере на пересечении улиц Леся Курбаса и Академика Королева, его открыли в августе 2017 года. По словам местных жителей, это уже не первый случай атаки вандалов на этот памятник.

Также мы сообщали, что в России снова разразился скандал с памятниками. В этот раз отличилось село Дипкун Тындынского района Амурской области. Там на отремонтированном памятнике воинам, погибшим в годы Второй мировой, заметили силуэты воинов НАТО. Изображение солдат НАТО на мемориале появилось после его ремонта к 9 Мая. В госучреждении признали, что изображение на мемориале действительно не имеет никакого отношения к событиям Второй мировой войны.

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Винница памятник медики открытие стела почтили память погибшие в зоне АТО

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