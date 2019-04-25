В Виннице спасатели устроили экстремальные соревнования

От навыков бойцов ГСЧС ежедневно зависят жизни украинцев





На первом этапе соревнований сто лучших украинских спасателей продемонстрировали мастерство в тире. Следующая задача эстафеты спасателей – заплыв на скорость. Стометровку они должны преодолеть вихрем, ведь каждая потерянная секунда уменьшает шансы спасти утопленника.

А во время финальных соревнований спасатели снова покажут скорость, но уже не в воде. Сегодня они пробегут километровый кросс и будут ​​преодолевать дистанцию с препятствиями.

Кроме того, ранее спасатели показали журналистам, как и чем бороться с огнем. Показали даже "всевидящее око", которое может зафиксировать возгорание на расстоянии до 25 километров.

Также мы сообщали, что в Киевской области участились пожары в экосистемах: ежедневно спасатели делают десятки выездов, чтобы потушить горящую траву и сухостой.

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