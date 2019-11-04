В Виннице водитель набросился на пешехода, сделавшего ему замечание: видео

Мужчина развернулся посреди дороги и нанес прохожему несколько ударов в лицо

/ Фото: Pixabay

В центре Винницы водитель BMW нарушил правила дорожного движения, не пропустив пешехода на переходе, а когда тот выразил свое недовольство, вышел из машины и набросился на него с кулаками.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, а запись была опубликована на Facebook-странице Винницкой мэрии.

На ролике видно, как водитель черного внедорожника не пропустил парня и девушку, которые переходили дорогу – он проехал прямо перед парой, а пешеход отреагировал хлопком по заднему крылу автомобиля.

Этот жест вызвал ярость водителя, он остановился сразу за пешеходным переходом, затем развернулся через трамвайные пути, догнал парня и нанес ему несколько ударов в лицо. После чего сел в машину, развернулся на переходе прямо перед другими пешеходами, переходившими дорогу, и исчез.

Инцидент обсуждался на сессии городского совета. Мэр Винницы Сергей Моргунов предложил депутатам посмотреть видео происшествия и потребовал у руководителя Винницкого отделения полиции Сергея Синявского привлечь водителя к ответственности.

"Я считаю, что этот случай явно недопустим. Я требую, чтобы полиция немедленно разобралась в этой ситуации и привлекла водителя к ответственности. За такие вещи в Виннице надо жестко наказывать. На следующем исполкоме прошу сообщить мне о результатах работы по этому вопросу", – сказал Моргунов.

Напомним, ранее в Мариуполе произошел похожий инцидент – водитель выскочил из машины, чтобы выразить свое возмущение пешеходом, перебегавшим дорогу перед его автомобилем, и получил удар ножом в грудь.

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