В Винницкой области бушевал смерч: появилось яркое видео

Недалеко от города Ладыжин в Винницкой области бушевал смерч. Стихию на видеокамеры успели снять местные жители и опубликовали соответствующее видео на странице в Facebook.

Мы уже писали о том, что ранее по Феодосии прошелся мощный смерч. Людям удалось запечатлеть молнии и вихрь прямо над морем. В комментариях люди пишут: "Ребята это все реально было вчера. Красота пугающая. Это реально было страшно. А какой был звук…".

А в середине августа очевидцы выложили в сеть видео, как в Харькове бушевал песчаный смерч. По словам метеорологов, явление, запечатленное на кадрах видео, называется пыльным вихрем. Это атмосферное явление возникает вследствие вихревого движения воздуха, которое происходит у поверхности земли днем в малооблачную, обычно жаркую погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами.

Кроме того, в июле над одесским курортом пронесся смерч. Редкое стихийное явление наблюдали над морем в Килийском районе.