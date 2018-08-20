В Винницкой области готовятся к сезону охоты "для своих"

Поймать косулю или кабана сюда приезжали охотники из Европы и Америки, но теперь боятся

В Винницкой области находится одно из лучших лесоохотничьих хозяйств в стране – Дашевское. Поймать благородного и пятнистого оленя, косулю или кабана сюда приезжали охотники из Европы и Америки. Но сейчас почти не едут. Боятся военных действий на Востоке. Поэтому лицензии на отстрел животных покупают охотники со всей страны.

"Лицензия на косулю стоит 6,5 тысяч гривен, это если без стоимости трофея. А олень – от 15 тыс. гривен, и до восемнадцати до двадцати тысяч гривен в зависимости от стоимости трофея", – говорит Валентин Кавуненко, директор государственного предприятия "Дашевское опытное лесоохотничье хозяйство".

Но лесоводы за иностранными охотниками не скучают. Ведь они отстреливали только лучших животных для трофеев. Украинцы же охотятся для удовольствия.

"Мы увидели, что у нас численность ценного трофейного кабана уменьшилось, оленя пятнистого уменьшилось и тогда сразу приняли решение – "стоп", ограничиваем иностранный охотничий туризм. Кроме разведения диких животных, здесь восстанавливают леса. Деревья – сохнут. Поэтому, чтобы насаждения не исчезли – пробуем выращивать другие породы", – рассказывает Анатолий Бондарь, начальник винницкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Сейчас здесь пробуют вводить интродуценты, такие, как дугласия, пихта, берека лекарственная. Охота в этом лесничестве начнется с середины ноября. Для желающих полюбоваться природой даже есть отель, в котором можно отдохнуть с семьей.

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