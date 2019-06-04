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В Винницкой области из-за мощного ливня погибла многодетная мать

4 июня, 23:02

Трагедия произошла на глазах ее мужа


Многодетная мать погибла из-за мощного дождь. Сильным течением ее снесло в пропасть. Непогода бушует в Винницкой области уже четвертый день. Кое-где уровень воды достигает полутора метров. "Сегодня" выехали в наиболее пострадавшие районы.

Вот в этом овраге супруги пасли коров. Неожиданно начался мощный ливень. Тонны воды обрушились из двух холмов вниз. Сильное течение снесло Валентину просто в пропасть.

Трагедия произошла на глазах ее мужа. Говорит, жена спасала скот от потока, который мчался с горы, но вода подхватила ее саму и снесла в обрыв. Все произошло мгновенно.

"Там спастись возможности не было. Здесь три метра ровно, дальше идет обрыв с мой рост. Обрыв туда ниже, по этим кустам, по деревьям. Она лежала посередине ручья на дереве", – рассказывает муж погибшей Валентины Виталий Вит.

Сам помочь жене не мог, а чтобы вызвать спасателей бежал несколько километров до села. Потому что не было мобильной связи, ведь молния попала в башню. Только через четыре часа удалось достать тело.

"Она была мужественной, сильной, она была очень хорошая хозяйка, она была очень красивая мать", – говорит  соседка Татьяна Слободянюк.

Муж говорит, Валентина вообще не должна была выпасать в тот день скот. Не ее была очередь.

Без матери остались четверо детей. Младшему три годика. 13-летняя Вика самая старшая. На похороны деньги собирали всем селом.

Многодетная семья, как и большинство крестьян, кормится с того, что держит коров и обрабатывает огород. И ливень затопил грядки.

Стихия бушевала везде по Винниччине. Двор Светланы Титоренко моментально превратился в озеро. Плавает одежда, посуда и колеса. Скот помогли спасти соседи.

"Корова была у одной соседки, куры, цыплята к маме свои отдали, поросята были у второй соседки", – говорит жительница Клембовки Светлана Титоренко.

"Метр двадцать где-то", – столько воды налили в огород пенсионерки Анны. Вместо овощей, шутит печально, самое время разводить рыбу. Намыло полметра ила. Картофель, свекла, морковь и лук сгнили.

Мотопомп спасатели не выключают. Качают с погребов и колодцев, привлекли коллег из соседних районов.

"Примерно девять тысяч метров кубических мы откачали, потому что мы подсчитывали по мотопомпах, почасово", - признается начальник Ямпольского районного сектора государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области Александр Соловей.

Из сельского бюджета начали выплачивать компенсации.

"От пяти тысяч и ниже. Ну, пять тысяч – это наиболее пострадавшие", – поясняет сельская председатель Клембовки Валентина Заречная-Бобошко.

В районе обещали помочь многодетной семье Вит, которая из-за стихии осталась без матери.

Непогода в Винницкой бурлит четвертые сутки и прогнозы синоптиков неутешительны: ливни продлятся до конца недели.

Напомним, в Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка".

Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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Тег дождь, многодетная, погибла, непогода, обрыв, корова

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