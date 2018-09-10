В Винницкой области мужчине грозит семь лет тюрьмы за хранение взрывчатки

Сегодня, 12:57

Взрывчатые вещества, вероятно, привезли из зоны ООС

Фото: Facebook Андрей Лысенко
Фото: Facebook Андрей Лысенко

В Винницкой области мужчина может провести за решеткой до семи лет за незаконное хранение в своем доме взрывчатки. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Взрывчатые вещества правоохранители обнаружили во время обыска в доме жителя одного из сел Бершадского района области. В частности, в здании обнаружили и изъяли 10 тротиловых шашек общим весом три килограмма. Сейчас проводится досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Как выяснили правоохранители, по предварительной информации, взрывчатые вещества могли быть привезены из зоны проведения операции Объединенных сил.

Не так давно вблизи села Зайцево в Днепропетровской области правоохранители обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

А в Харьковской области тайник с оружием нашел 39-летний житель села Кисловка во время прогулки в лесополосе.
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