В Одессе под автомобилем нашли взрывчатку

В Одессе на Фонтанской дороге полиция обезвредила самодельную бомбу, найденную под припаркованным автомобилем. Об этом сообщается на странице ГУ Нацполиции в Одесской обл. в Facebook.

Саперы заявили, что под автомобилем было заложено самодельное взрывное устройство с зарядом массой 475 граммов в тротиловом эквиваленте.

"Предварительно установлено, что это самодельное взрывное устройство… Взрывное устройство обезврежено на месте. Предварительно оно состояло из заряда взрывчатого вещества общей массой 475 граммов в тротиловом эквиваленте", – говорится в сообщении.

В правоохранительном ведомстве сообщили, что в настоящее время решается вопрос о правовой квалификации указанного события.

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"Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.15 и ч.1 ст.258 (покушение на террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", – говорится в информации.

Ранее в одном из гаражей, расположенных возле Одессы, вечером 6 сентября полицейские обнаружили целый ракетный арсенал. Потайной склад был обнаружен в ходе спецоперации "Оружие", в которой принимали участие полицейские, сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины.

Также в Суворовском районе Одессы полицейские задержали мужчину, в сумке которого лежала взрывчатка. Как сообщили в отделе коммуникации облуправления полиции, он хотел порыбачить, но перед этим решил выпить в одном из местных парков, чем и привлек внимание правоохранителей. Следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления изъяли у задержанного тротиловую шашку весом в 400 грамм.