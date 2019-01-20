В Винницкой области на взятке "погорел" офицер полиции

Правонарушитель просил шесть тысяч гривен за то, чтобы не передавать материалы в орган досудебного расследования

В Винницкой области на взятке "погорел" офицер полиции //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/421/9c0/5c44219c0970a.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/421/9c0/5c44219c0970a.jpg 2019-01-20T09:22:00+02:00 Другие регионы Правонарушитель просил шесть тысяч гривен за то, чтобы не передавать материалы в орган досудебного расследования

В Винницкой области сотрудники военной прокуратуры разоблачили на взятке офицера полиции. Об этом в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"19 января 2019 года по процессуальному руководству военной прокуратуры Винницкого гарнизона Центрального региона Украины задержан сотрудник подразделения Главного управления Национальной полиции в Винницкой области", – сообщил он.

Правоохранители установили, что 16 января 2019 года оперуполномоченный Винницкого райотдела полиции старший лейтенант полиции потребовал от гражданина Украина шесть тысяч гривен за то, чтобы не направлять по нему материалы в орган досудебного расследования.









Как отмечается, 19 января нарушитель передал офицеру полиции часть взятки в размере четырех тысяч гривен. Это зафиксировано негласными следственными (розыскными) действиями.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Задержанному готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и ходатайство в суд о мере пресечения и отстранения от должности.

Напомним, недавно в Черниговской области на взятке поймали майора полиции. Как выяснилось, он наладил схему получения взяток от граждан. За полученные деньги он закрывал уголовные производства и "помогал" избегать предусмотренной законом ответственности за правонарушения.

Ранее мы писали о том, что в Киеве будут судить прокурора, получившего 15 тысяч долларов взятки. Прокурор требовал деньги с двух преступников. Кроме того, мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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