В Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием пьяного полицейского

/ Фото: ГБР

В Винницкой области произошло смертельое ДТП с участием пьяного полицейского. Об этом сообщили на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

Следователи теруправления ГБР в Хмельницкой области сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП правоохранителю.

По предварительной информации, полицейский в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Skoda Octavia выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Audi 80. В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу. Один из них скончался.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Кировоградской области в городе Александрия сотрудник полиции сбил велосипедиста. Водитель Mercedes допустил наезд на велосипедиста. В результате происшествия местный житель получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение, где от полученных телесных повреждений скончался.

Кроме того, мы писали, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram