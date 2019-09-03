В Винницкой области столкнулись автомобиль и мотоцикл: есть погибший

В городе Бершадь произошла смертельная авария – столкнулись автомобиль и мотоцикл. Пилот двухколесного транспорта погиб, сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

ДТП произошло днем 2 сентября. Как выяснилось, 22-летний водитель мотоцикла Honda врезался в автомобиль Ford, который совершал маневр поворота. От полученных травм водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте происшествия. За рулем автомобиля находился 19-летний житель Бершадского района: он не пострадал.

"Следствием начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего), за что предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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