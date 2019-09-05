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В Винницкой области выбирают лучшего полицейского-водителя Украины

5 сентября, 14:15

В соревнованиях участвуют 26 команд государственной службы охраны

В селе Гавришовка Винницкой области проходят соревнования с целью определить лучшего в Украине полицейского-водителя. Как это происходит – видели журналисты "Сегодня".

Сотрудники государственной службы охраны, которые одними из первых прибывают на место преступления, соревнуются здесь уже третий день. На большой скорости участники состязания должны преодолеть полосу препятствий, показать маневренность и задержать условного преступника. Участвуют в соревнованиях 26 команд со всей страны.

"Водители непосредственно учатся быстро принимать решения в экстремальных условиях. Чем более умело управляет машиной водитель, руководит рулевым колесом, тем безопаснее он водит транспортное средство", – рассказалтсудья соревнований Юрий Колбаса.

Напомним, не так давно в Хмельницком выбирали самого ловкого пограничника – там прошел чемпионат по универсальному бою.

А в Полтаве работники водоканалов из семи городов Украины выбирали лучших в своей профессии.

Кроме того, ранее в Харьковской области прошли соревнования бригад скорой медицинской помощи.

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