На Буковине лесорубы устроили соревнования: как это было

В Черновицкой области за звание самого ловкого боролись лесорубы. На скорость управлялись с бензопилами и топорами, валили дерево с миллиметровой точностью, и ювелирно оттачивали кругляк. Все это – видел журналисты "Сегодня".
Соревнования прошли в селе Долишний Шепот, в местном горном лесничестве. За звание лучшего боролись 13 буковинских вальщиков. Конкурс проходил в пять этапов. Один из них – валка леса. Участники соревнований должны были за три минуты спилить 20-метровую елку, да так, чтобы ствол упал в четко определенное место.
Отметим, что вальщик леса – одна из самых опасных профессий мира. В ней главное – бдительность и осторожность.
"Мы обращаем внимание, прежде всего, на соблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда", – говорит главный судья соревнований Владимир Барабе.
емонстрируют конкурсанты и почти ювелирные навыки выпиливания пластов деревьев. А еще на скорость заряжают бензопилы и зачищают ствол дерева от ветвей.
Трех лучших лесорубов наградили призами. А победитель будет демонстрировать мастерство уже на Всеукраинских соревнованиях вальщиков, которые состоятся в конце лета в Киевской области.
Напомним, не так давно в Хмельницком выбирали самого ловкого пограничника – там прошел чемпионат по универсальному бою.
А в Полтаве работники водоканалов из семи городов Украины выбирали лучших в своей профессии.
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