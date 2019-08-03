На Буковине лесорубы устроили соревнования: как это было 2019-08-03T09:50:31+03:00 Запад За первое место боролись 13 лучших местных вальщиков леса

В Черновицкой области за звание самого ловкого боролись лесорубы. На скорость управлялись с бензопилами и топорами, валили дерево с миллиметровой точностью, и ювелирно оттачивали кругляк. Все это – видел журналисты "Сегодня".

Соревнования прошли в селе Долишний Шепот, в местном горном лесничестве. За звание лучшего боролись 13 буковинских вальщиков. Конкурс проходил в пять этапов. Один из них – валка леса. Участники соревнований должны были за три минуты спилить 20-метровую елку, да так, чтобы ствол упал в четко определенное место.

Отметим, что вальщик леса – одна из самых опасных профессий мира. В ней главное – бдительность и осторожность.

"Мы обращаем внимание, прежде всего, на соблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда", – говорит главный судья соревнований Владимир Барабе.

емонстрируют конкурсанты и почти ювелирные навыки выпиливания пластов деревьев. А еще на скорость заряжают бензопилы и зачищают ствол дерева от ветвей.

Трех лучших лесорубов наградили призами. А победитель будет демонстрировать мастерство уже на Всеукраинских соревнованиях вальщиков, которые состоятся в конце лета в Киевской области.

Напомним, не так давно в Хмельницком выбирали самого ловкого пограничника – там прошел чемпионат по универсальному бою.

А в Полтаве работники водоканалов из семи городов Украины выбирали лучших в своей профессии.

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