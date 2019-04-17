В Житомире маршрутка на ходу "потеряла" два колеса
В Житомире во время движения маршрутка на ходу потеряла два колеса
В Житомире утром 17 апреля у маршрутки на ходу оторвалось два колеса. Об этом сообщил депутат Житомирского городского совета Максим Манухин в своем Facebook.
"Прямо на ходу отрывается два колеса, водитель легковушки в шоке. Вот такие газели, а еще проезд хотят по цене космос...", – написал он.
Также он добавил несколько фотографий, на одной из которых показано, что одно из колес, оторвавшись, врезалось в лобовое стекло легкового автомобиля Mazda. Информации о пострадавших нет.
Ранее в Черновицкой области, в селе Опришены Глыбоцкого района, произошла авария, в которой погиб полицейский.
Напомним, не так давно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП погиб полицейский.
Позже в больнице умер патрульный полицейский Остап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Руська.
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