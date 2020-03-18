В Житомире на коронавирус проверили двух пациентов: что показали анализы

Они до сих пор находятся в больницах

В Житомире на заражение коронавирусом нового типа проверили еще двух человек. Диагноз у них не подтвердили, сообщает областной лабораторный центр.

"По результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра подозрение на COVID-19 в 2-х больных из Житомира не подтвердилось", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что один из пациентов сейчас находится в инфекционном отделении городской детской больницы, другой – в областной больнице.

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Ранее мы писали, что в Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали 16-летнего студента. Подросток только недавно вернулся из Польши.

Также сообщалось, что в Житомире в связи с распространением коронавируса объявили карантин: закрываются все заведения, кроме аптек, продуктовых магазинов, банков и АЗС. Введут ограничения и для транспорта: пригородные, междугородные и межобластные перевозки будут под запретом.

Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины принял несколько решений, которые должны не допустить распространения в Украине COVID-19. В частности, был введен общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Какие изменения происходят в жизни украинцев в это время – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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