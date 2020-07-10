В Житомире после карантина открыли поликлиники: люди толпятся в очередях (фото)

Под медучреждением собралось более сотни людей

В Житомире, на фоне рекордных показателей выздоровления людей от коронавируса по всей Украине, решили смягчить карантин. Местные жители, которым долгое приходилось общаться с врачами удаленно, отправились в поликлиники, собираясь в огромные очереди.

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Как сообщает "Житомир online", у медучреждения на улице Леси Украинки стояли более сотни людей.

"Не все люди в масках, но преимущественное большинство. Дистанции и очереди никто не придерживается, житомиряне спорят", - говорится в сообщении.

На снимке, сделанном у медучреждения, видно, что многие из людей старше среднего возраста. Они, хоть и не снимали маски, но опустили их ниже носа, что практически нивелирует защиту. В свою очередь, молодые люди дисциплинированно оставались в масках, закрывающих и нос, и рот.



Фото: Житомир online

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Стоит напомнить, что ранее карантинные ограничения решили ослабить в Тернополе. Мэр города Сергея Надал заявил, что наблюдается позитивная динамика выздоровления пациентов с коронавирусом. Еще одним фактором для ослабления он назвал относительно небольшую загруженность больниц пациентами с COVID-19.

Видео: facebook.com/Ternopil.shtabCovid

Ранее мы сообщали, что украинские врачи заверили – в стране сейчас нет второй волны коронавируса.

Напомним, на днях Зеленский заявлял, что ситуация с COVID-19 стабилизируется. По его словам, намного меньше стало больных врачей.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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