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В Житомире студент устроил резню в общежитии колледжа

2 мая, 11:25

19-летнему юноше грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Житомирской области
Фото: ГУНП в Житомирской области.

В Житомире в общежитии одного из колледжей города между двумя студентами произошел конфликт, во время выяснения которого в ход пошло холодное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Об инциденте копам стало известно вечером 1 мая. Как выяснилось, между студентами колледжа на кухне общежития во время приготовления пищи завязалась ссора. Один из парней в разгаре эмоций схватил нож и ударил им оппонента.

Раненому студенту врачи диагностировали проникающие ранения брюшной полости и резаные раны спины. Его доставили в хирургическое отделение больницы. Как рассказал начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока, 19-летний подозреваемый родом из Красноармейского района. Юношу уже задержали, и он дает показания.

"Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 15 (Покушение на преступление) и ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что задержанному может грозить до 15 лет заключения.

Ранее мы писали о том, что в Одессе полиция задержала 22-летнего мужчину, который подозревается в ножевом ранении курсанта одного из местных колледжей за то, что тот не дал незнакомцу примерить фуражку.

Напомним, недавно в Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь.

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Тег Житомир, студенты, нож, общежитие, задержание, ранение, колледж, конфликт

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