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Не дал примерить фуражку: в центре Одессе курсант получил ножевое ранение

Сегодня, 12:45

Студент получил ножевое ранение в живот, нападавшего задержали

Фото: AFP
Фото: AFP. Фото: AFP
Не дал примерить фуражку: в центре Одессе курсант получил ножевое ранение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/450/2f8/5c54502f88585.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/450/2f8/5c54502f88585.jpg Одесса Студент получил ножевое ранение в живот, нападавшего задержали

В Одессе полиция задержала 22-летнего мужчину, который подозревается в ножевом ранении курсанта одного из местных колледжей за то, что тот не дал незнакомцу примерить фуражку.

Инцидент произошел на центральной улице города. Задержанному объявили о подозрении по статье "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений", ведется следствие.

Напомним, в Одессе задержали четверых мужчин, которые выбросили со второго этажа жилого дома гражданина Финляндии

Также мы писали, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева мужчина напал на 33-летнего пассажира и нанес ему пять ножевых ранений

Также сообщалось, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.


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Тег Одесса, нападение, нож

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