Не дал примерить фуражку: в центре Одессе курсант получил ножевое ранение
Студент получил ножевое ранение в живот, нападавшего задержали
В Одессе полиция задержала 22-летнего мужчину, который подозревается в ножевом ранении курсанта одного из местных колледжей за то, что тот не дал незнакомцу примерить фуражку.
Инцидент произошел на центральной улице города. Задержанному объявили о подозрении по статье "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений", ведется следствие.
Напомним, в Одессе задержали четверых мужчин, которые выбросили со второго этажа жилого дома гражданина Финляндии.
Также мы писали, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева мужчина напал на 33-летнего пассажира и нанес ему пять ножевых ранений.
Также сообщалось, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
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