В Житомирской области автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Сегодня, 15:30

Водитель легковушки пытался скрыться с места аварии


Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

Сегодня ночью на трассе Белая Церковь – Кременец в Житомирской области легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Авария произошла около 3:10. Велосипедист двигался в попутном с автомобилем направлении. От полученных травм 56-летний мужчина скончался в больнице.

За рулем легковушки находился 20-летний парень: его уже нашли и задержали полицейские. Юноша свою причастность к ДТП признал и пояснил, что из-за тумана просто не заметил велосипедиста, который ехал впереди.

"По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Поэтому парню может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет", – отметили в полиции.

Напомним, сегодня утром в Виннице произошла масштабная авария, в которой столкнулись сразу пять автомобилей: BMW, Mitsubishi, Opel Vivaro, Citroen Berlingo и грузовик MAN. Один человека погиб, трое получили ранения. 

А в Херсонской области в результате столкновения двоих автомобилей травмы получили восемь человекСреди пострадавших – четверо детей.
ДТП, смерть, побег, велосипедист, автомобиль, житомирская область

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: ГУНП в Донецкой области

Страшное столкновение легковушек на Донбассе: погибли три человека

Сегодня, 13:08

В результате аварии семь человек пострадали

Другие регионы

Фото: пресс-служба Нацполиции

Масштабное ДТП в Виннице: столкнулись пять машин, есть погибший

Сегодня, 12:20

В результате аварии один человек погиб и еще трое получили ранения
Загрузка...

Другие регионы

Фото: ГУНП в Херсонской области

Жуткое ДТП произошло в Херсонской области: пострадали восемь человек

Сегодня, 11:30

Среди пострадавших четверо детей

Днепр

В столкновении двух автомобилей в Днепропетровской области погиб один человек, пять пострадали

Вчера, 21:42

На дороге столкнулись автомобиль Hyundai Sonata и ВАЗ 21053
Загрузка...