В Житомирской области автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Сегодня ночью на трассе Белая Церковь – Кременец в Житомирской области легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Авария произошла около 3:10. Велосипедист двигался в попутном с автомобилем направлении. От полученных травм 56-летний мужчина скончался в больнице.

За рулем легковушки находился 20-летний парень: его уже нашли и задержали полицейские. Юноша свою причастность к ДТП признал и пояснил, что из-за тумана просто не заметил велосипедиста, который ехал впереди.

"По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Поэтому парню может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет", – отметили в полиции.

Напомним, сегодня утром в Виннице произошла масштабная авария, в которой столкнулись сразу пять автомобилей: BMW, Mitsubishi, Opel Vivaro, Citroen Berlingo и грузовик MAN. Один человека погиб, трое получили ранения.

А в Херсонской области в результате столкновения двоих автомобилей травмы получили восемь человек. Среди пострадавших – четверо детей.