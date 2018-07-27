Жуткое ДТП произошло в Херсонской области: пострадали восемь человек

Сегодня, 11:30

Среди пострадавших четверо детей


Фото: ГУНП в Херсонской области

Фото: ГУНП в Херсонской области

Фото: ГУНП в Херсонской области

В Херсонской области в результате столкновения двоих автомобилей пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как рассказали правоохранители, причиной столкновения стало то, что автомобиль "Citroёn Berlingo" не предоставил преимущества в движении автомобилю "Volkswagen Multivan".

В результате аварии пострадали восемь человек, шесть из них попали в больницу. Среди пострадавших – четверо детей.

"Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – отметили в полиции.

Напомним, вчера, 26 июля, на автодороге Борисполь – Днепр – Запорожье столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП один человек погиб и 5 получили травмы.

А 25 июля в Днепре произошла масштабная авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП пострадали женщина и ребенок, которые находилась в автомобиле "Lexus GX".
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