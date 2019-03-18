В Житомирской области легковушка врезалась в дерево: есть погибший
От полученных травм водитель скончался на месте аварии
В Житомирской области легковой автомобиль влетел в дерево. В аварии погиб водитель авто и пострадал пассажир, сообщили в пресс-службе полиции области.
ДТП произошло вечером 17 марта на трассе между селами Вязовец и Кошелевка. Как выяснилось, водитель Mazda-626, 27-летний житель района, не справился с управлением, в результате чего легковушка съехала в кювет и столкнулся с деревом.
От полученных травм водитель авто скончался на месте аварии. 23-летний пассажир получил травмы: его госпитализировали в больницу.
"Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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