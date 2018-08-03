Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве ветерана АТО Олешко

Сегодня, 12:29

Возможный убийца "Сармата" отправился в СИЗО на 60 суток


Бердянский горрайонный суд избрал Артему Матюшину, подозреваемому в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 дней. Об этом в своем Facebook сообщил друг погибшего Андрей Маджаров.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и назначил подозреваемому меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. Его будут содержать в СИЗО города Запорожье.

Стоит отметить, что адвокат подозреваемого настаивал на домашнем аресте. 

Отметим, что всего по подозрению в нападении на Олешко были задержаны пять человек – четверо жителей Днепра и Днепропетровской области, а пятым оказался жителем Бердянска. 

Ранее народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из главных подозреваемых, Артем Матюшин, оказался бывшим снайпером батальона "Торнадо".

Больше об этом резонансном убийстве смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.
убийство, Бердянск, запорожская область, сармат, Олешко

Вы сейчас просматриваете новость "Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве ветерана АТО Олешко". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: пресс-служба Нацполиции

В суд передали дело банды "полицейских"-грабителей

Сегодня, 11:45

Банда из 10 человек действовала в трех областях и нанесла ущерба на 11 миллионов

Другие регионы

Фото из открытых источников

Выстрелов было несколько: появились новые подробности убийства чиновника в Сумах

Сегодня, 10:21

В полиции рассказали новые детали расследования гибели экс-депутата
Загрузка...

Украина

Павел Шеремет. Фото: соцсети

Генпрокуратура не видит оснований считать убийство Шеремета терактом

Сегодня, 01:45

Следствие также назвало мощность взрывного устройства

Запорожье

Фото: А.Добрев, "Сегодня"

Расстрел "Сармата" в Бердянске: четверым задержанным объявили о подозрении

Вчера, 14:06

Четверым задержанным по делу об убийстве Олешко сообщили о подозрении
Загрузка...