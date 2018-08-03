Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве ветерана АТО Олешко

Бердянский горрайонный суд избрал Артему Матюшину, подозреваемому в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 дней. Об этом в своем Facebook сообщил друг погибшего Андрей Маджаров.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и назначил подозреваемому меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. Его будут содержать в СИЗО города Запорожье.

Стоит отметить, что адвокат подозреваемого настаивал на домашнем аресте.

Отметим, что всего по подозрению в нападении на Олешко были задержаны пять человек – четверо жителей Днепра и Днепропетровской области, а пятым оказался жителем Бердянска.

Ранее народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из главных подозреваемых, Артем Матюшин, оказался бывшим снайпером батальона "Торнадо".

Больше об этом резонансном убийстве смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.