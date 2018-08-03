Все четверо подозреваемых в убийстве ветерана АТО в Бердянске арестованы на два месяца

Всего по подозрению в нападении на Олешко были задержаны пять человек

Убийство ветерана АТО, бердянского активиста Виталия Олешко по основной версии следствия совершено на почве личных отношений в связи противоречиями в предпринимательской деятельности, сообщил судья Бердянского городского и районного суда Сергей Морока.

"Установлено следствием, что Матюшин Артем Владимирович, Ломака Николай Викторович, Обухов Олександр Викторович и Владимиренков Максим Николаевич на почве личных отношений, в связи с противоречиями в предпринимательской деятельности на территории г.Бердянск решили совершить умышленное убийство Олешко Виталия Игоревича с применением огнестрельного оружия, совершив выстрелы именно из этого оружия. С этой целью Матюшин, Ломака, Обухов и Владимиренков вступили между собой в преступный сговор, определили свои роли и совершили преступление", - озвучил Морока основную версию досудебного следствия о мотиве преступления на заседании Бердянского городского суда в пятницу.

Тем временем, как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога для четвертого подозреваемого – Владимиренкова.

Напомним, сегодня суд избрал первому подозреваемому Артему Матюшину меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 дней. Потом меру пресечения избрали для второго подозреваемого Николая Ломако. Позже стало известно об аресте на два месяца еще одного участника нападения - Александра Обухова.

Отметим, что всего по подозрению в нападении на Олешко были задержаны пять человек – четверо жителей Днепра и Днепропетровской области, а пятым оказался жителем Бердянска.

Ранее народный депутат и советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из главных подозреваемых, Артем Матюшин, оказался бывшим снайпером батальона "Торнадо".

Больше об этом резонансном убийстве смотрите в материале сайта "Сегодня": Резонансное убийство ветерана АТО в Бердянске: главные подробности, фото и видео.