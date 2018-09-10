В Житомирской области мужчина зарезал гражданскую жену и покончил с собой

Сегодня, 17:48

В одежде мужчины копы нашли предсмертную записку

Фото: antikor.com.ua
Фото: antikor.com.ua

В Житомирской области мужчина зарезал гражданскую жену и покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел в одном из сел Коростышевского района области. Тела в летней кухне домовладения нашла дочь мужчины. По предварительным данным, 63-летний муж лишил жизни свою 37-летнюю гражданскую жену, а после повесился. Кроме того, в одежде мужчины правоохранители нашли предсмертную записку.

Также правоохранители выяснили, что между гражданскими супругами постоянно возникали ссоры. Сейчас в рамках начатого досудебного расследования следователи проверяют, как одну из версий, возможное убийство хозяином своей сожительницы, а затем совершение самоубийства.

Не так давно в Житомирской области 33-летний мужчина убил свою восьмилетнюю дочь, а затем покончил с собой. Мужчина оставил на месте преступления записку, в которой объяснил свои действия бытовыми неурядицами и непониманием в семье. 

А в Фастове Киевской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил свою 85-летнюю мать.
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