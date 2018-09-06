Заказное убийство женщины в Виннице: появились жуткие подробности

Муж Виталины Плахотнюк, которую застрелили 21 августа в Виннице, еще с мая планировал и готовился к убийству жены. Об этом сообщает местное издание "33-й".

Чтобы убить бывшую супругу, мужчина нанял киллера, 22-летнего жителя Донецкой области, которого нашел в интернете. В ходе следственных действий выяснилось, что убийца долго выбирал способ, как убить женщину, а накануне пытался влезть в ее дом. Кроме того, муж погибшей увлекался "черной археологией". Именно так он раздобыл оружие и передал его киллеру за час до убийства. За смерть супруги он должен был заплатить убийце 3 тысячи долларов.

Примечательно, что отношения между экс-супругами были очень плохие, что и послужило главным мотивом убийства. В компьютерной технике бывшего мужа погибшей правоохранители нашли запросы: "Ищу киллера", "Как скрыть следы преступления" и "Как замолить грех убийства". Кроме того, мужчина часто угрожал бывшей супруге.

Напомним, 21 августа в Виннице застрелили молодую женщину. Неизвестный трижды выстрелил в нее в довольно людном месте - рядом с дорогой, жилыми домами и стоянкой такси. Без мамы осталась шестилетняя дочь.

Позже выяснилось, что заказчиком убийства оказался бывший муж женщины. И его, и киллера уже задержали правоохранители.