В Харькове начался суд над пенсионеркой, которая заказала убийство бывшего зятя
Спецслужбы удачно сымитировали совершение убийства и предоставили "доказательства" заказчице. Бывшую тещу Васенко задержали при окончательном расчете с киллером
В Харькове начался суд над пенсионеркой, которая, по версии прокуратуры, спланировала убийство бывшего зятя.
Ранее в Харькове разыграли смерть 45-летнего директора городского КП "Горэлектротранссервис" Владислава Васенко. Таким образом, спецслужбам удалось спасти жизнь чиновника.
СБУ получила информацию о том, что местная жительница подыскивает в криминальной среде киллера для совершения убийства бывшего мужа своей дочери. За "мокруху" женщина предлагала исполнителю $ 10 000 США.
Спецслужбы удачно сымитировали совершение убийства и предоставили "доказательства" заказчице. Бывшую тещу Васенко задержали при окончательном расчете с киллером.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 п. 6, 11, 12 ст. 115 ("Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по заказу по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Харькове в собственном авто расстреляли известного бизнесмена.
Также мы писали, что житель Львовской области заказал убийство своего кума. Родственника собирались ликвидировать с помощью самодельного взрывного устройства.
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