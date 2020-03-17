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В Житомирской области на коронавирус проверяют трех человек

17 марта, 14:51

Тина Наринецкая

Результаты анализов будут известны уже сегодня

В Житомирской области на заражение коронавирусной инфекцией проверяют трех человек. Об этом во время брифинга рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Сейчас один случай проверяется в Новограде-Волынском и два случая в Житомире. В Житомире один пациент находится в инфекционном отделении городской детской больницы, а другой – в областной больнице", – сказал Бунечко.

Чиновник отметил, что у пациентов уже взяли образцы для анализов. Результаты лабораторных исследований специалисты сообщат уже сегодня, 17 марта.

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Ранее мы писали, что в Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали 16-летнего студента. Как выяснилось, подросток недавно вернулся из Польши.

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Отметим, что именно в Житомирской области была зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса. COVID-19 унес жизнь 71-летней женщины, которая недавно приехала домой из Польши.

Как живет Радомышль после смерти женщины и какие ограничения были там введены читайте в материале "Сегодня": Шьют маски, скупают крупы и ждут блокпосты: жители Радомышля рассказали, как живет город с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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