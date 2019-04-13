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В Житомирской области мужчина убил соседку-старушку

Сегодня, 12:05

Версию убийства с ограблением полиция отклоняет, поскольку личные вещи пенсионерки были рядом

Фото: Сегодня

В Житомирской области нашли тело женщины в лесополосе за селом. Накануне утром 80-летняя жительница Попельнянского района пошла получать пенсию и не вернулась домой, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что его тетя исчезла при подозрительных обстоятельствах. Тело женщины нашли в тот же день, а в течение нескольких часов установили и причастного к ее убийству. Заявитель рассказал правоохранителям, что тетя вышла из дома еще 11 апреля около 10 утра и за сутки не вернулась. Полицейские узнали, что бабушка действительно была в почтовом отделении, где получила пенсию.

"Одной из первых мы проверяли версию о совершении в отношении женщины преступления с целью завладения деньгами. Однако во время общения с местными жителями мы убедились, что посторонних людей в селе в этот день не видели", – рассказал начальник Попельнянского отделения полиции Сергей Рябушенко.

"В результате этих и других мероприятий около 19:30 мы нашли в лесополосе за селом тело женщины, засыпанное сухими листьями, с видимыми гематомами и ссадинами", – добавил начальник.

Версию об убийстве с целью завладения средствами пришлось отклонить, поскольку неподалеку находились и вещи погибшей: сумки, кошелек, телефон и прочее.

Полиция подозревает соседа пенсионерки, с которым у женщины были плохие отношения. Личные вещи погибшей нашли во дворе мужчины. Сам 48-летний мужчина опираться не стал и рассказал, как все происходило. Злоумышленника задержали.

Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в одном из столичных на Минском массиве в отделе выпечки произошла словесная перепалка между двумя покупателями, которая закончилась трагедией . Так, один из покупателей нанес второму удар кулаком в голову, вследствие чего тот упал и умер.


Также в Ровенской области мужчина во время застолья убил родного брата. Причину ссоры с родственником злоумышленник не помнит.

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Тег убийство, тело, житомирская область, злоумышленник

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Сегодня

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