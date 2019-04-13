В Житомирской области мужчина убил соседку-старушку

Версию убийства с ограблением полиция отклоняет, поскольку личные вещи пенсионерки были рядом

Фото: Сегодня

В Житомирской области нашли тело женщины в лесополосе за селом. Накануне утром 80-летняя жительница Попельнянского района пошла получать пенсию и не вернулась домой, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что его тетя исчезла при подозрительных обстоятельствах. Тело женщины нашли в тот же день, а в течение нескольких часов установили и причастного к ее убийству. Заявитель рассказал правоохранителям, что тетя вышла из дома еще 11 апреля около 10 утра и за сутки не вернулась. Полицейские узнали, что бабушка действительно была в почтовом отделении, где получила пенсию.

"Одной из первых мы проверяли версию о совершении в отношении женщины преступления с целью завладения деньгами. Однако во время общения с местными жителями мы убедились, что посторонних людей в селе в этот день не видели", – рассказал начальник Попельнянского отделения полиции Сергей Рябушенко.

"В результате этих и других мероприятий около 19:30 мы нашли в лесополосе за селом тело женщины, засыпанное сухими листьями, с видимыми гематомами и ссадинами", – добавил начальник.

Версию об убийстве с целью завладения средствами пришлось отклонить, поскольку неподалеку находились и вещи погибшей: сумки, кошелек, телефон и прочее.

Полиция подозревает соседа пенсионерки, с которым у женщины были плохие отношения. Личные вещи погибшей нашли во дворе мужчины. Сам 48-летний мужчина опираться не стал и рассказал, как все происходило. Злоумышленника задержали.

Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в одном из столичных на Минском массиве в отделе выпечки произошла словесная перепалка между двумя покупателями, которая закончилась трагедией . Так, один из покупателей нанес второму удар кулаком в голову, вследствие чего тот упал и умер.

Также в Ровенской области мужчина во время застолья убил родного брата. Причину ссоры с родственником злоумышленник не помнит.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Житомирской области мужчина убил соседку-старушку". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.