На Закарпатье нашли тело девочки, утонувшей в Тисе три дня назад

Сегодня, 15:09

Течение отнесло ребенка почти на девять километров вниз  от места купания

Дети пошли купаться без родителей. Фото: Нацполиция
Дети пошли купаться без родителей. Фото: Нацполиция

На Закарпатье сегодня, 1 августа, нашли тело 10-летней Натальи Ракущинец, которая утонула в водах реки Тиса в селе Тростник Виноградовского района.

"Ориентировочно в 13:10 тело ребенка было найдено водолазами аварийно-спасательного отряда г. Хуст и доставлено на берег", – сообщают в ГСЧС.

Утонувшую школьницу  обнаружили на расстоянии около девяти километров вниз по течению от вероятного  места купания двух детей.

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Закарпатские спасатели в очередной раз призывают граждан заботиться о безопасности во время отдыха на воде и особенно тщательно следить за детьми.

Напомним, как сообщалось ранее, на  Закарпатье после долгих поисков 31 июля спасатели обнаружили тело пропавшего девятилетнего мальчика Вадима Позьма. Известно, что 29 июля дети  пошли на реку Тиса  купаться и не вернулись.

Также мы писали о простых правилах, как спасти утопающего.

Добавим, что за первое полугодие 2018г. в водоемах Украины утонуло 453 человека, в том числе 43 ребенка
Закарпатье, берег, тело, Тиса

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Источник:

"Сегодня"

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