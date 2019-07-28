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В Житомирской области нашли убитым молодого мужчину

28 июля, 06:48

Погибший принимал активное участие в избирательной кампании

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Малинском районе Житомирской области нашли труп мужчины, присыпанный песком. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, информацию об обнаружении тела молодого мужчины поступил копам от местных жителей.

"На место происшествия выехали правоохранители, которые и начали расследование. Личность погибшего установлена", – заявили полицейские.

Между тем, в сети появились сообщения о причастности погибшего к избирательной кампании противника народного депутата Сергея Пашинского.

"Только что попалась на глаза публикация, в которой меня привязывают к какому-то убийству якобы человека моего конкурента на выборах в Житомирской области", – написал сам депутат в своем Facebook.

Пашинский добавил, что сообщал обо всех нарушениях на выборах в Окружную избирательную комиссию и полицию.

"По моим заявлениям действительно возбуждено два уголовных дела. Я прошу руководителя Национальной полиции Сергея Князева взять расследование этого преступления под свой контроль, и как можно скорее дать обществу ответы относительно обстоятельств этого убийства", – добавил он.

В Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.


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Тег убийство, житомирская область, погибший

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