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В Житомирской области пенсии разносили больные COVID-19 почтальоны

18 мая, 10:00

Тина Наринецкая

Отделение почты в Левкове уже закрыли

В Житомирской области, где от COVID-19 умер 18-летний парень, одним из очагов вспышки коронавируса стало отделение "Укрпочты" в Левкове. Тут инфекцию подтвердили у почтальонов, которые разносили пенсии местным жителям. Об этом рассказал председатель Житомирской РГА Юрий Оханский.

Зараженными оказались трое работников почты. Сейчас круг "контактных" с ними выясняется. Также известно, что одна из больных поет в церковном хоре. Именно она, будучи уже больной, посещала местную церковь.

На данный момент отделение почты закрыли, а в публичных местах в селе проведут дезинфекцию.

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Напомним, на данный момент в Украине COVID-19 заболели 18 616 человек. Только за прошедшие сутки в стране обнаружили 325 новых зараженных. С начала эпидемии от коронавирусной болезни умерли 535 украинцев, а 5276 – удалось вылечить.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в 13 областях Украины выздоровевших от COVID-19 больше, чем заболевших.

Кроме того, ранее ученые дали прогноз, когда эпидемия COVID-19 пойдет в Украине на спад.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Житомир почта эпидемия инфекция вспышка заражение коронавирус житомирская область

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