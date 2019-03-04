В Житомирской области поезд насмерть сбил юношу
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются
В Житомирской области пассажирский поезд сообщением Киев – Ковель насмерть сбил 18-летнего юношу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Смертельное ДТП произошло вечером 3 марта на 113-м километре железнодорожного пути станции Пристанционное в Малинском районе. 18-летний юноша попал под колеса пассажирского поезда сообщением Ковель – Киев, который двигался в направлении столицы.
В полиции отметили, что на данный момент продолжается установления всех причин и обстоятельств ДТП.
Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.
Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.
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