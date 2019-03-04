В Житомирской области поезд насмерть сбил юношу

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Житомирской области поезд насмерть сбил юношу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ef9/c21/5c3ef9c21cbf9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ef9/c21/5c3ef9c21cbf9.jpg 2019-03-04T12:06:00+02:00 Другие регионы Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются

В Житомирской области пассажирский поезд сообщением Киев – Ковель насмерть сбил 18-летнего юношу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Смертельное ДТП произошло вечером 3 марта на 113-м километре железнодорожного пути станции Пристанционное в Малинском районе. 18-летний юноша попал под колеса пассажирского поезда сообщением Ковель – Киев, который двигался в направлении столицы.

В полиции отметили, что на данный момент продолжается установления всех причин и обстоятельств ДТП.

Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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