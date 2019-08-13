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В Житомирской области СБУ задержала активиста-вымогателя : подробности и фото

Сегодня, 15:00

Глава общественного совета при Житомирской облгосадминистрации вымогал взятку у директора лесхоза

Председатель общественного совета при Житомирской облгосадминистрации требовал от директора лесхоза 30 тысяч долларов. В случае несогласия "общественный деятель" угрожал распространить якобы компрометирующее видео в соцсетях накануне визита руководства страны в Олевский район области. Об этом сообщает СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что "активист" организовал механизм вымогательства денег, в том числе от представителей субъектов лесного хозяйства, за непринятие мер "общественного влияния" для блокировки их законной деятельности", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, правоохранители задержали председателя общественного совета согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в ресторане в центре Житомира после получения очередного "транша" в размере 5500 долларов. Ранее был задокументирован факт перечисления на карточный счет "аванса", как гарантии за молчание общественного активиста.

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Продолжаются неотложные следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во время встречи с местной властью и активом Житомирской области в Олевской райгосадминистрации Владимир Зеленский поручил уволить начальников СБУ в трех областях, а также девять руководителей райотделов Нацполиции. 

Ранее сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

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Источник: Сегодня

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