В Житомирской области СБУ задержала активиста-вымогателя : подробности и фото

Глава общественного совета при Житомирской облгосадминистрации вымогал взятку у директора лесхоза

Председатель общественного совета при Житомирской облгосадминистрации требовал от директора лесхоза 30 тысяч долларов. В случае несогласия "общественный деятель" угрожал распространить якобы компрометирующее видео в соцсетях накануне визита руководства страны в Олевский район области. Об этом сообщает СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что "активист" организовал механизм вымогательства денег, в том числе от представителей субъектов лесного хозяйства, за непринятие мер "общественного влияния" для блокировки их законной деятельности", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, правоохранители задержали председателя общественного совета согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в ресторане в центре Житомира после получения очередного "транша" в размере 5500 долларов. Ранее был задокументирован факт перечисления на карточный счет "аванса", как гарантии за молчание общественного активиста.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во время встречи с местной властью и активом Житомирской области в Олевской райгосадминистрации Владимир Зеленский поручил уволить начальников СБУ в трех областях, а также девять руководителей райотделов Нацполиции.

Ранее сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

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