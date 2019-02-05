В Житомирской области столкнулись две легковушки: пострадали дети

Среди пострадавших были ребята четырех и шести лет

Фото: ГУНП в Житомирской области.

В Житомирской области столкнулись две легковушки: пострадали дети //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/96f/2d5/5c596f2d541a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/96f/2d5/5c596f2d541a5.jpg 2019-02-05T13:32:00+02:00 Другие регионы Среди пострадавших были ребята четырех и шести лет

В Новоград-Волынском Житомирской области столкнулись две легковушки. Пострадали три человека, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 4 февраля. Как выяснилось, 22-летний водитель BMW-318 не справился с управлением, и автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2106 под управлением 23-летнего местного жителя.

В результате аварии пострадали водитель ВАЗ и двое его пассажиров - мальчик шести и четырех лет. Всех троих доставили в городскую больницу: водителя и младшего ребенка госпитализировали.

"Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст.286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

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