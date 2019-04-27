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В Житомирской области в столкнулись две фуры: один из водителей погиб на месте

27 апреля, 12:03

Предварительно, один из водителей уснул за рулем

Фото: Нацполиция

Два грузовика столкнулись на автодороге Киев-Ковель-Ягодин в Житомирской области.  Предварительно, причина ДТП – усталость одного из водителей. Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.  

Установлено, что в Лугинском районе около 4.30 водитель автомобиля "MAN" с полуприцепом, 22-летний житель Волыни, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком "Scania" с полуприцепом под управлением 47-летнего мужчины с Ровенcкой области, который двигался в направлении Киева.

В результате оба автомобиля съехали с дороги и перевернулись. Водитель "MAN" погиб на месте происшествия, другого госпитализировали в местную больницу.

По предварительной информации, младший из водителей уснул за рулем. Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, под Киевом в ночь на 6 апреля произошло смертельное ДТП: несовершеннолетний водитель за рулем Mazda сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль. Вскоре были установлены личности погибших – ими оказались 18-летняя жительница этого села и 16-летняя киевлянка.


В Мариуполе в ДТП на проспекте Мира погиб бывший заместитель городского головы Валерий Ксенофонтов. Автомобиль, которым он управлял, врезался в фонарный столб.

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Тег ДТП, фура, погибшие, столкновение, пострадавшие

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