В Житомирской области во время родов умерли мать и ребенок

По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы начато уголовное производство

Фото: Pixabay

В Житомирской области во время родов умерли мать и ребенок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/105/d92/5c9105d92f42b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/105/d92/5c9105d92f42b.jpg 2019-03-19T17:13:35+02:00 Другие регионы По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы начато уголовное производство

В Житомирской области в Черняховской больнице во время родов умерла 36-летняя женщина, а ее ребенок родился мертвым. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Установлено, что 17 марта около 5 утра в Черняховскую больницу из с. Пекарщина каретой "скорой" была доставлена 36-летняя женщина, беременная четвертым ребенком. По предварительным сведениям, во время родов у нее началась сильное кровотечение, которое, среди прочего, и стало причиной смерти", – говорится в сообщении.

По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы начато уголовное производство. У матери вскрытие показало, среди прочего, геморрагический шок, а у младенца – асфиксию.

Предварительная квалификация события – ч.2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от 5-летнего ограничения свободы до 3-летнего заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

По информации полиции, уже в этом году начато 5 уголовных производств по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 140 УК. Сейчас у них продолжается проведение необходимых комплексных исследований о профессионализме действий медиков.

Напомним, в Черниговской области до 2 лет лишения свободы осужден врача-анесезиолога, который не учитывая степень операционного риска и не убедившись в правильности выбора типа наркоза, единолично принял решение о анестезиологическом обеспечении операции, которое не соответствовало клиническому состоянию женщины и нарушало требования клинического протокола по акушерской помощи "кесарево сечение".

Ранее мы писали, что во Львовской области родственники 46-летнего пациента обвиняют врачей в непрофессионализме, который привел к смерти близкого человека. Мужчину привезли на скорой в медучреждение, но там его состояние ухудшилось. В областной больнице уже спасти не смогли.

Ранее мы писали, что во Львовской области будут судить медиков, виновных в смерти пациента. Врачи не смогли правильно диагностировать болезнь, в результате чего несовершеннолетний парень умер.

Ранее в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

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