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Верблюды, буйволы, пони и ламы: бэби-бум наблюдают в Винницком зоопарке

5 июня, 13:32

Некоторых малышей еще не показывают посетителям


В Винницком зоопарке – настоящий бэби-бум. Тут родились верблюды, буйволы, экзотические лошади и ламы. Рождения каких еще животных ждут в зверинце – узнавали журналисты "Сегодня".

Некоторых из новорожденных животных еще не показывают посетителям. В частности, никто, кроме работников зоопарка, не видел трехдневного теленка серых буйволов. А вот малыш верблюда не остался без внимания – детей от него не оторвать. Верблюжонок родился всего неделю назад. От мамы он не отходит, но и компанию любит и охотно дает себя гладить.

Также посетители в восторге от малышей лам и пони. Ждут здесь и приплод енотов. А в ближайшее время в планах зоопарка – найти пару зебре Тире.

Ранее мы писали о том, что в Винницком зоопарке родился детеныш редкой породы антилоп. Новорожденного две недели не подпускали к отцу – боялись, чтобы тот ему не навредил.

А в Херсонской области в курортном зверинце "Сафари-Парк" на Арабатской стрелке начинается настоящий бэби-бум. Недавно тут родился необычный верблюжонок, а семейства обезьян и страусов ждут пополнения.

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Тег животные, Винница, пополнение, зоопарк

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