В Энергодаре спасли мужчину, который сорвался с пирса
На помощь утопающему пришли рыбаки и сторож порта
В Запорожской области спасли 43-летнего мужчину, который сорвался в воду с пирса в Энергодаре. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Как стало известно, 26 марта, около 11:00 спасателям поступило сообщение о том, что в речном порту с пирса в воду упал человек. Обессиленный мужчина не мог выбраться из воды.
По словам очевидцев, рыбаки, которые находились рядом, бросили мужчине веревку, а затем на помощь пришел сторож порта, который бросил пострадавшему спасательный круг.
Мужчину, который держался на воде из последних сил, вытащили на берег и передали медикам скорой помощи. От госпитализации он отказался.
Напомним, ранее в ГСЧС привели грустную статистику: в течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны.
Также мы сообщали, что в Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. 10 марта для проведения поисковых и других неотложных работ привлечено 14 человек, 4 единицы техники и 1 моторная лодка.
А в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков. Причем пятеро из них ушли под воду прямо на глазах у спасателей.
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