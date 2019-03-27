В Энергодаре спасли мужчину, который сорвался с пирса

На помощь утопающему пришли рыбаки и сторож порта

В Энергодаре мужчина упал с пирса в воду. Фото: ГСЧС

В Энергодаре спасли мужчину, который сорвался с пирса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a65/04d/5c9a6504d7b4f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a65/04d/5c9a6504d7b4f.jpg 2019-03-27T03:06:00+02:00 Запорожье На помощь утопающему пришли рыбаки и сторож порта

В Запорожской области спасли 43-летнего мужчину, который сорвался в воду с пирса в Энергодаре. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, 26 марта, около 11:00 спасателям поступило сообщение о том, что в речном порту с пирса в воду упал человек. Обессиленный мужчина не мог выбраться из воды.

По словам очевидцев, рыбаки, которые находились рядом, бросили мужчине веревку, а затем на помощь пришел сторож порта, который бросил пострадавшему спасательный круг.

Мужчину, который держался на воде из последних сил, вытащили на берег и передали медикам скорой помощи. От госпитализации он отказался.

Напомним, ранее в ГСЧС привели грустную статистику: в течение недели с 18 по 24 марта в Украине жертвами пожаров стали 40 человек, еще 10 погибли на водных объектах страны.

Также мы сообщали, что в Черниговской области на реке Десна двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули. 10 марта для проведения поисковых и других неотложных работ привлечено 14 человек, 4 единицы техники и 1 моторная лодка.

А в Днепре водолазы спасли шестерых рыбаков. Причем пятеро из них ушли под воду прямо на глазах у спасателей.

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